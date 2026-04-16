Durante varios días de abril, Nueva York habilita puntos de entrega de alimentos gratis en distintos barrios, una medida que busca contener el impacto del alto costo de vida y garantizar el acceso a lo básico. Detrás de esta iniciativa hay iglesias, organizaciones sociales y comedores comunitarios que, en conjunto, conforman un sistema de asistencia abierto a todos. La norma más importante de este programa es que cualquier persona puede recibir comida sin importar su situación económica o migratoria. La distribución de comida gratuita en Nueva York se organiza en distintos días y zonas, lo que permite ampliar el alcance del programa. Desde Manhattan hasta Brooklyn, Queens y el Bronx, los puntos se reparten estratégicamente. Entre los espacios más activos se destacan centros comunitarios y despensas como Riverside Church o Westside Campaign Against Hunger, que ofrecen atención en horarios matutinos y de mediodía, especialmente en días laborales. Durante la semana, el esquema se repite con variaciones: Este tipo de ubicaciones son fundamentales porque forman parte de los llamados “mobile pantry”, operativos itinerantes que cambian semana a semana para cubrir más zonas. Este sistema escalonado permite que más personas accedan a los alimentos sin saturar un único lugar. Uno de los aspectos más importantes de esta red de asistencia alimentaria gratuita es su accesibilidad. No se exige documentación específica ni inscripción previa en la mayoría de los casos. Las opciones incluyen: Además, la ciudad cuenta con herramientas como mapas interactivos y líneas de atención que permiten ubicar el punto más cercano en tiempo real.