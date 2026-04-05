Una serie de denuncias por condiciones insalubres, falta de mantenimiento y abandono en edificios del Bronx encendió las alarmas en Nueva York y obligó a la gestión del alcalde Zohran Mamdani a lanzar una nueva estrategia para enfrentar a propietarios que incumplen la ley. La situación expuso un problema estructural del mercado inmobiliario: miles de inquilinos viven en condiciones críticas mientras resulta difícil identificar a los verdaderos dueños de los inmuebles. Como respuesta, la ciudad implementó las “audiencias por estafa de alquiler”, un mecanismo que permite a los inquilinos presentar reclamos directamente ante autoridades. La iniciativa busca acelerar soluciones y aumentar la presión sobre propietarios que acumulan infracciones. En este nuevo esquema, los vecinos pueden exponer problemas que durante años quedaron sin respuesta, desde fallas estructurales hasta situaciones que afectan la salud. Entre las denuncias más frecuentes aparecen: El principal obstáculo que enfrenta la ciudad es la opacidad en la titularidad de los inmuebles. Muchos edificios están registrados a nombre de compañías de responsabilidad limitada (LLC), lo que dificulta identificar a los responsables reales. Este sistema complica las sanciones y retrasa las soluciones. En algunos casos, los vecinos pasaron meses sin poder reclamar formalmente mientras convivían con condiciones extremas, incluyendo infestaciones de ratas o problemas de infraestructura básica. Incluso cuando se detectan responsables, algunos propietarios niegan su vínculo directo con los inmuebles o se presentan como simples intermediarios, lo que vuelve más complejo el proceso judicial. Frente a este escenario, el gobierno de la ciudad apuesta a una estrategia más agresiva: multas más duras, reparaciones de emergencia y posibles ejecuciones sobre propiedades problemáticas. En los últimos años, ya se realizaron intervenciones en decenas de edificios y se emitieron facturas por cientos de miles de dólares a propietarios vinculados a irregularidades. Ahora, la intención es ir más allá y evitar que quienes incumplen sistemáticamente puedan seguir operando. Sin embargo, el plan enfrenta resistencia del sector inmobiliario y obstáculos legales, mientras miles de inquilinos siguen esperando soluciones de fondo.