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Las deudas fiscales en Estados Unidos pueden generar consecuencias mucho más amplias de lo que muchas parejas imaginan. Cuando una declaración de impuestos se presenta de manera conjunta, ambos cónyuges pasan a compartir legalmente las obligaciones tributarias y eso puede abrir la puerta a embargos sobre cuentas y bienes familiares.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través de su Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar sobre activos de ambos esposos si no responden o regularizan el denominado Aviso Final de Intención de Embargo dentro del plazo correspondiente.
El aviso final que absolutamente todas las parejas casadas deben atender
Antes de ejecutar embargos, el IRS normalmente:
- Envía múltiples avisos de deuda
- Informa impuestos pendientes, intereses y multas
- Emite el Aviso Final de Intención de Embargo
Esta notificación representa una de las últimas oportunidades para evitar medidas de cobro forzoso.
Las parejas casadas comparten el TOTAL de la responsabilidad
Cuando un matrimonio presenta una declaración conjunta:
- Ambos cónyuges comparten responsabilidad tributaria
- Las deudas fiscales pasan a estar vinculadas a los dos
- El IRS puede reclamar el pago sobre bienes y activos compartidos
Incluso si uno de los cónyuges fue quien originó inicialmente la deuda.
IRS embarga todos estos bienes compartidos de inmediato
IRS, a través de su Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar sobre:
- Cuentas bancarias conjuntas
- Salarios e ingresos
- Vehículos
- Propiedades inmobiliarias
- Otros bienes y activos financieros