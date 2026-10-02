La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunció el 29 de septiembre la retirada de quesos elaborados con leche cruda de Sierra Nevada Cheese Company.

Sierra Nevada Cheese Company, la empresa californiana productora de alimentos lácteos, confirmó el 28 de septiembre que retiraría del mercado todos los quesos Graziers elaborados con leche cruda ante la posibilidad de que estén contaminados con la bacteria Escherichia coli O26.

Hasta el momento, no se determinó un lote, código o fecha de producción específicos, por lo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó el retiro de todos los productos incluidos en la lista de su comunicado.

¿Qué causa la bacteria dañina productora de toxinas?

La E. coli O26 produce la toxina Shiga, que puede provocar síntomas entre 2 y 8 días después de la ingesta. Por lo general, causa diarrea, en ocasiones con sangrado, calambres abdominales y, en algunos pacientes, también fiebre y vómitos.

Si el cuadro se complica, puede provocar una insuficiencia renal conocida como Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), que suele afectar principalmente a niños pequeños y adultos mayores. Esta enfermedad se caracteriza por anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal. Además, puede ser mortal.

Hasta el momento, se identificaron 13 casos de intoxicación y la FDA, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ya investiga un posible brote multiestatal.

Monterey Jack de Graziers Raw Milk FDA.gov

¿Qué productos fueron retirados del mercado?

De acuerdo con el comunicado de la FDA, fueron retirados del mercado los siguientes productos:

Monterey Jack de Graziers Raw Milk

Paquete: cuadrado de 8 oz UPC: 6-87652-16400-9

Graziers Leche Cruda Jalapeño Jack

Paquete: cuadrado de 8 oz UPC: 6-87652-16403-0

Cheddar mediano de leche cruda Graziers

Paquete: cuadrado de 8 oz UPC: 6-87652-16506-8

Cheddar fuerte de leche cruda de Graziers

Paquete: cuadrado de 8 oz UPC: 6-87652-16507-5

Cheddar mediano de leche cruda Graziers

Paquete: ladrillo de 16 oz UPC: 6-87652-16501-3

Panes Monterey Jack de leche cruda de Graziers

Paquete: pan de 5 libras Artículo: 6425

Panes de queso jalapeño Jack de leche cruda de Graziers

Paquete: pan de 5 libras Artículo: 6426

Cheddar mediano de leche cruda Graziers

Paquete: pan de 5 libras Artículo: 6510

Cheddar fuerte de leche cruda de Graziers

Paquete: pan de 5 libras Artículo: 6511

Bloque de queso cheddar de leche cruda Graziers

Paquete: bloque de 40 libras Artículos: 6515 y 6516



Graziers Leche Cruda Jalapeño Jack FDA.gov

¿Por qué se frenó su producción?

De acuerdo con lo comunicado por la FDA, la compañía frenó la producción de estos productos en parte porque aún no se identificó la fuente de contaminación.

¿Cuándo podrían volver al mercado?

Debido a que todavía no se pudo determinar un lote, código, fecha de producción ni la fuente de contaminación, aún no se sabe cuándo estos productos podrían volver al mercado.

Recomendación para los consumidores: ¿Qué hacer si tiene alguno de estos productos en su hogar?

La FDA recomienda que los consumidores que hayan comprado alguno de los quesos de leche cruda Graziers incluidos en el retiro no los consuman ni los sirvan. En cambio, deben devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso o desecharlos.

Asimismo, quienes tengan dudas pueden comunicarse con Sierra Nevada Cheese Company a través de sus principales canales de atención.