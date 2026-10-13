Las primeras estimaciones anticipan un incremento superior al de este año (Fuente: Shutterstock).

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene previsto anunciar el porcentaje oficial del ajuste por costo de vida (COLA) para 2027 el miércoles 14 de octubre de 2026.

Las proyecciones independientes sitúan el incremento entre el 3,4% y el 3,6%, un aumento que podría superar el 2,8% aplicado este año y modificar los ingresos mensuales de millones de jubilados y otros beneficiarios. El porcentaje final dependerá de los datos de inflación que utiliza el Gobierno federal para realizar el cálculo.

Cuándo se anuncia el aumento del Seguro Social para 2027

El COLA 2027 se conocerá este miércoles 14 de octubre de 2026. Durante este día, la SSA dará a conocer el porcentaje que se utilizará para actualizar los beneficios del próximo año .

El anuncio depende de la evolución de los precios durante el tercer trimestre del año. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica ese mismo día los datos de inflación que permiten completar la fórmula oficial.

De cuánto sería el COLA 2027

Las estimaciones independientes ubican el ajuste por costo de vida de 2027 en un rango de entre el 3,4% y el 3,6%. The Senior Citizens League (TSCL), una organización que analiza los beneficios del Seguro Social y defiende los intereses de los adultos mayores, proyectó un incremento cercano al 3,5% o al 3,6%, según sus estimaciones.

Según el organismo, un aumento del 3,6% podría representar alrededor de USD69,75 adicionales al mes para un beneficiario promedio.

Por su parte, la analista independiente Mary Johnson calculó un ajuste aproximado del 3,4%. Las diferencias responden a los métodos de proyección y a los datos de inflación disponibles antes de que se complete el cálculo oficial.

Cuánto dinero extra recibirán los jubilados con el aumento del Seguro Social

El dinero adicional dependerá del beneficio mensual que cobra cada persona. Para entender el posible impacto, estos son algunos ejemplos hipotéticos con pagos actuales de distintos montos:

Beneficio mensual actual USD1.000

Con un COLA del 3,4%: USD1.034

Con un COLA del 3,5%: USD1.035

Con un COLA del 3,6%: USD1.036

Beneficio mensual actual USD1.500

Con un COLA del 3,4%: USD1.551

Con un COLA del 3,5%: USD1.552,50

Con un COLA del 3,6%: USD1.554

Beneficio mensual actual USD2.000

Con un COLA del 3,4%: USD2.068

Con un COLA del 3,5%: USD2.070

Con un COLA del 3,6%: USD2.072

Beneficio mensual actual USD2.500

Con un COLA del 3,4%: USD2.585

Con un COLA del 3,5%: USD2.587,50

Con un COLA del 3,6%: USD2.590

Si se confirma el porcentaje dentro del rango proyectado por los organismos independientes, el aumento superaría el COLA del 2,8% que entró en vigor en enero de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo comienza a pagarse COLA 2027?

Una vez confirmado el procentaje, el ajuste comenzará a reflejarse en los pagos correspondientes a 2027. Históricamente, el COLA del Seguro Social entra en vigor con los beneficios pagaderos en diciembre, que los beneficiarios reciben en enero del año siguiente.

En el caso de los beneficiarios del SSI, los pagos ajustados suelen comenzar a finales de diciembre del año anterior, de acuerdo con el calendario del programa.

Cómo se calcula el COLA

El ajuste por costo de vida se calcula mediante una fórmula vinculada a la inflación, no a través de un porcentaje que el Gobierno elija libremente cada año.

La SSA utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). Para determinar el COLA, compara el promedio de ese indicador durante julio, agosto y septiembre con el promedio del tercer trimestre del último año en que se estableció un ajuste.

Quiénes recibirán el aumento del Seguro Social en 2027

El COLA se aplica automáticamente a los beneficios elegibles del Seguro Social, por lo que los beneficiarios no tienen que presentar una solicitud para obtener el ajuste. Entre las personas alcanzadas se encuentran los trabajadores jubilados, determinados familiares que reciben prestaciones y quienes cobran beneficios por discapacidad o de sobrevivientes.

El ajuste también se aplica a los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un programa destinado a personas mayores, ciegas o con discapacidades que cumplen los requisitos económicos y de elegibilidad correspondientes.