Para el año fiscal 2026, el Child Tax Credit es de hasta US$2.200 por cada hijo calificado (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

El Crédito Tributario por Hijos del año fiscal 2026 puede dejar varios cientos de dólares por hijo en el bolsillo de las familias. Como ocurre con otros créditos, tiene límites de ingreso para poder reclamarlo y una parte puede recibirse como reembolso, incluso cuando no se debe impuesto.

Cuánto es el Crédito Tributario por Hijos en 2026

Para el año fiscal 2026, el Child Tax Credit es de hasta US$2.200 por cada hijo calificado. Ese monto, establecido por la ley fiscal de 2025 (la One Big Beautiful Bill), quedó fijo de manera permanente y se ajusta por inflación; para 2026 se mantiene en US$2.200.

El crédito reduce directamente el impuesto a pagar: por cada hijo calificado, baja la factura fiscal hasta US$2.200.

Para recibir el crédito y el eventual reembolso, hay que presentar la declaración, incluso si los ingresos son bajos o no se debe impuesto.

Hasta qué ingreso se puede reclamar

El crédito completo está disponible hasta ciertos niveles de ingreso bruto ajustado modificado (MAGI). Por encima de determinados montos, el crédito se reduce en US$50 por cada US$1.000 de ingreso que supere el límite, hasta desaparecer.

Los límites de ingresos que establece IRS son:

US$200.000 para contribuyentes solteros, jefes de familia o casados que declaran por separado.

US$400.000 para matrimonios que declaran en conjunto.

De cuánto puede ser el reembolso

Aunque una familia no deba impuestos o deba menos que el crédito, puede recibir una parte como reembolso, a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos (Additional Child Tax Credit).

El monto reembolsable es de hasta US$1.700 por hijo para el año fiscal 2026.

Se calcula, en general, como el 15% de los ingresos del trabajo que superen los US$2.500, hasta ese tope de US$1.700 por hijo.

En otras palabras, parte del crédito “se devuelve” en efectivo, algo especialmente relevante para las familias trabajadoras de menores ingresos.