Quienes tengan un Roth IRA deben cumplir un requisito clave antes de retirar sus ganancias: esperar al menos cinco años desde la primera contribución. Si no respetan ese plazo, el retiro puede quedar sujeto a impuestos y a la sanción máxima del 10% ante el Internal Revenue Service (IRS). Este tipo de cuenta permite ahorrar con dinero ya gravado y, a futuro, retirar fondos libres de impuestos. Sin embargo, el beneficio total depende de cumplir con la llamada regla de los 5 años, además de otros factores como la edad del titular y el origen del dinero dentro de la cuenta. La norma establece que deben pasar al menos cinco años desde el 1 de enero del año fiscal en que se realizó la primera contribución al Roth IRA para poder retirar ganancias sin impuestos ni penalidades. Si se retiran antes, el movimiento se considera una distribución no calificada. Puntos clave que deben tener en cuenta los titulares: Una vez cumplido el plazo y alcanzada la edad requerida —o si aplica una excepción como discapacidad o fallecimiento— el retiro de ganancias puede quedar completamente exento de impuestos y sanciones. Si no se cumple el período mínimo, el retiro puede activar una penalidad del 10% sobre las ganancias o montos convertidos, además de impuestos según la tasa ordinaria del contribuyente. Esto puede reducir de forma significativa el dinero disponible. También aplican reglas especiales en estos casos: El orden de retiro también importa: primero se consideran las aportaciones, luego los montos convertidos y, finalmente, las ganancias. Conocer esa secuencia puede marcar la diferencia entre un retiro estratégico y una sanción inesperada.