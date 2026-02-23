Desde fines de septiembre comenzó a regir un cambio clave, impulsado por el Servicio de Impuestos Internos, que modifica la forma en que millones de personas recibirán su reembolso de impuestos y podría influir también en el envío de futuros cheques de estímulo. La medida apunta a acelerar pagos, reducir fraudes y eliminar costos administrativos asociados al papel. La decisión se enmarca en una orden ejecutiva firmada por Donald Trump que puso fin a la emisión de cheques en papel por parte del gobierno federal. Para la nueva temporada fiscal: Aunque solo alrededor del 7% de los contribuyentes todavía recibe su dinero por correo tradicional, el impacto puede sentirse con fuerza entre personas sin cuenta bancaria o con acceso limitado a servicios financieros. El argumento central del gobierno es la eficiencia. Los pagos electrónicos reducen riesgos de: Mientras que un cheque enviado por correo puede tardar seis semanas o más, quienes presenten su declaración en línea y elijan depósito directo podrían recibir su reembolso 2026 en un plazo estimado de hasta 21 días. Además, el IRS evalúa alternativas digitales como: Sin embargo, estas opciones tendrán excepciones limitadas, por lo que el depósito directo seguirá siendo el método principal. El IRS recordó que antes de presentar la declaración es fundamental reunir toda la documentación correspondiente. Entre los formularios más importantes se encuentran: Presentar la declaración sin la información completa puede generar demoras en el procesamiento del reembolso de impuestos.