El futuro del Seguro Social vuelve a encender alertas entre jubilados y trabajadores en Estados Unidos. Nuevas proyecciones indican que la Social Security Administration (SSA) podría quedarse sin reservas suficientes en menos de una década, lo que afectaría el pago completo de jubilaciones y pensiones. Un informe de la Congressional Budget Office (CBO) estima que el principal fondo del sistema se agotaría en 2032 si no hay cambios en la ley. Eso no significa que el Seguro Social desaparezca, sino que solo podría pagar lo que recaude cada año, generando recortes automáticos. El Fondo de Seguro de Vejez y Sobrevivientes —que paga la mayoría de las jubilaciones— podría agotar sus reservas en 2032. En ese momento, los ingresos por impuestos no alcanzarían para cubrir el 100% de los beneficios prometidos, por lo que los pagos se reducirían en torno al 7% inicialmente y podrían caer hasta cerca del 28% en años posteriores. El Fondo por Discapacidad tendría recursos hasta después de 2036. Si ambos fondos se unificaran, el sistema completo podría sostenerse hasta 2033. Sin una reforma del Congreso antes de esa fecha, los ajustes serían automáticos. El Seguro Social funciona como un sistema de reparto: los trabajadores activos financian, con un impuesto del 6,2% de su salario (12,4% si son independientes), los beneficios de quienes ya están jubilados. Durante años, cuando había más trabajadores que jubilados, el sistema acumuló excedentes y creó fondos de reserva. El problema es que hoy hay menos trabajadores por cada jubilado y las personas viven más tiempo. Eso significa que entra menos dinero del que sale para pagar beneficios. Cuando los ingresos anuales no alcanzan, se utilizan las reservas acumuladas. Una vez que esas reservas se agotan, el sistema solo puede pagar lo que recauda ese año, lo que genera recortes si el Congreso no aprueba cambios como aumentar impuestos, modificar el tope salarial o ajustar beneficios.