La Tax Season ya está en marcha en Estados Unidos, pero este año el proceso no será exactamente igual al de años anteriores. El Internal Revenue Service (IRS) introdujo cambios clave para 2026 que afectan la forma en que se emiten los reembolsos, los requisitos de depósito directo y los tiempos de procesamiento de ciertos créditos fiscales. Si todavía no presentaste tu declaración o estás esperando tu dinero, es importante entender qué puede retrasar el pago y cómo evitar que tu reembolso quede retenido. IRS exige que la mayoría de los contribuyentes proporcionen información bancaria válida para recibir su reembolso mediante depósito directo. Esto significa que debes ingresar correctamente tu número de cuenta y número de ruta bancaria al presentar tu declaración, de lo contrario el IRS puede retener el reembolso hasta que la información sea corregida o validada. Errores en el número de Seguro Social, diferencias entre los ingresos reportados y los formularios oficiales (como W-2 o 1099), o discrepancias relacionadas con el Form 1099-K, especialmente si utilizaste plataformas como PayPal, Venmo o Cash App, pueden activar revisiones manuales. Si reclamas créditos como el Earned Income Tax Credit o el Child Tax Credit, debes anticipar una demora. Por ley federal antifraude, el IRS retiene estos reembolsos hasta al menos principios de marzo para verificar ingresos y elegibilidad. IRS indica que la mayoría de los reembolsos se emiten en aproximadamente 21 días desde que la declaración es aceptada. Ese plazo comienza a contarse una vez que el sistema confirma la recepción y validación inicial, no desde el momento en que se envía el formulario. Si solicitaste el EITC o el Crédito Tributario por Hijos, el calendario cambia. Aunque presentes a fines de enero, la ley exige que el IRS no libere estos pagos antes de principios de marzo. Si existen errores, falta información bancaria o el sistema detecta posibles inconsistencias, el reembolso puede pasar a revisión manual. En esos escenarios, el plazo puede extenderse varias semanas adicionales.