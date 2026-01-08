El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que depositará hasta u$s 5.000 a quienes completen un formulario clave en línea antes de abril. El beneficio corresponde al crédito fiscal por adopción, que desde el año fiscal 2025 incluye una parte reembolsable.

Esto permite cobrar el dinero incluso si el contribuyente no adeuda impuestos. El depósito se activa tras presentar correctamente la declaración anual y cumplir con los criterios de ingresos y elegibilidad definidos por el IRS.

¿Qué formulario hay que completar para recibir el reembolso de 5000 dólares del IRS?

Para acceder al reembolso, el IRS exige completar el Formulario 8839 (Gastos calificados por adopción) y adjuntarlo a la declaración de impuestos. Desde 2025, este trámite habilita una devolución directa de hasta u$s 5.000.

En el formulario se informan los datos del menor adoptado y los gastos admitidos, como honorarios legales, costos judiciales y gastos de traslado vinculados al proceso de adopción. El resto del crédito, si no es reembolsable, puede trasladarse a años siguientes.

El plazo de abril coincide con el cierre oficial de la temporada fiscal el 15 de abril de 2026, momento en el que el IRS deja de aceptar declaraciones de impuestos sin extensiones.

¿Quiénes cumplen los requisitos para que el IRS deposite los 5000 dólares?

El IRS establece una serie de condiciones básicas para acceder al reembolso, entre ellas:

Ingreso bruto ajustado modificado de hasta u$s 259.190 (con reducción progresiva hasta u$s 299.190).

Presentar declaración conjunta en caso de estar casado.

Haber realizado una adopción nacional, internacional o de cuidado temporal .

Completar y adjuntar correctamente el Formulario 8839.