El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica en su sitio web oficial a todos los contribuyentes en qué circunstancia el intento de pagar un impuesto pendiente puede devenir en una multa por parte del organismo.

De cara a la temporada de presentación de impuestos 2026, conocer esto resulta fundamental para evitar malos entendidos, penalizaciones financieras e inconvenientes con el organismo tributario, que notificará casa por casa a quiénes les aplique la sanción.

IRS irá casa por casa y multará a quienes paguen así sus deudas

Cuando un impuesto adeudado intenta pagarse con una cuenta bancaria que no dispone de los fondos, el banco rechaza y devuelve el cheque o pago electrónico sin fondos, declarando que la operación no pudo realizarse.

En estos casos, la agencia recaudadora fija una multa basada en la cantidad de impuestos que se adeudan y no pudieron pagarse.

Cuando se intente abonar sin fondos un monto menor a USD 1250, la multa será equivalente a lo que debía pagarse o USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, si el impuesto a pendiente es de USD 1250 o más, la sanción será de un 2% de lo que debía abonarse.

IRS notificará casa por casa a quienes deban saldar esta nueva obligación y, si la multa no se paga en tiempo y forma, comenzará además a aplicar intereses sobre ese monto.

IRS multará a todos los contribuyentes que intenten pagar una deuda sin fondos. Fuente: archivo.

Cuándo puede IRS perdonar esta multa

IRS detalla que la penalización queda sin efecto cuando se comprueba que el pago fue realizado de buena fe y que el contribuyente contaba con los considerados "motivos razonables" para creer que la cuenta tenía dinero suficiente para saldar el pendiente.

Si se quiere solicitar a la agencia que reconsidere la sanción, es necesario seguir los pasos a continuación

Elaborar una declaración por escrito especificando por qué la penalización debería suspenderse Incluir cualquier documento que pueda evidenciar que la cuenta tenía los fondos suficientes para realizar el pago (puede ser una carta del banco) Firmar y fechar la declaración Enviarla a la dirección de correo que figura en el aviso