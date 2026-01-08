En esta noticia
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica en su sitio web oficial a todos los contribuyentes en qué circunstancia el intento de pagar un impuesto pendiente puede devenir en una multa por parte del organismo.
De cara a la temporada de presentación de impuestos 2026, conocer esto resulta fundamental para evitar malos entendidos, penalizaciones financieras e inconvenientes con el organismo tributario, que notificará casa por casa a quiénes les aplique la sanción.
IRS irá casa por casa y multará a quienes paguen así sus deudas
Cuando un impuesto adeudado intenta pagarse con una cuenta bancaria que no dispone de los fondos, el banco rechaza y devuelve el cheque o pago electrónico sin fondos, declarando que la operación no pudo realizarse.
En estos casos, la agencia recaudadora fija una multa basada en la cantidad de impuestos que se adeudan y no pudieron pagarse.
Cuando se intente abonar sin fondos un monto menor a USD 1250, la multa será equivalente a lo que debía pagarse o USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, si el impuesto a pendiente es de USD 1250 o más, la sanción será de un 2% de lo que debía abonarse.
IRS notificará casa por casa a quienes deban saldar esta nueva obligación y, si la multa no se paga en tiempo y forma, comenzará además a aplicar intereses sobre ese monto.
Cuándo puede IRS perdonar esta multa
IRS detalla que la penalización queda sin efecto cuando se comprueba que el pago fue realizado de buena fe y que el contribuyente contaba con los considerados "motivos razonables" para creer que la cuenta tenía dinero suficiente para saldar el pendiente.
Si se quiere solicitar a la agencia que reconsidere la sanción, es necesario seguir los pasos a continuación
- Elaborar una declaración por escrito especificando por qué la penalización debería suspenderse
- Incluir cualquier documento que pueda evidenciar que la cuenta tenía los fondos suficientes para realizar el pago (puede ser una carta del banco)
- Firmar y fechar la declaración
- Enviarla a la dirección de correo que figura en el aviso
"Revisaremos su declaración escrita y le informaremos si la aceptamos como causa razonable“, indica IRS.