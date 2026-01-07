El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que sus agentes armados podrían visitar el domicilio o negocio de un contribuyente.

Este tipo de labor es realizado por el equipo de Investigación Criminal, miembros de la policía que trabajan para la agencia recaudadora y con potestad para, cuando se considere necesario, realizar visitas sin previo aviso.

Estados Unidos podrá mandar casa por casa a sus agentes armados a quienes hayan incumplido esta regla

De acuerdo con lo informado por las autoridades, estos oficiales del IRS se encargan de investigar delitos fiscales criminales relacionados con violaciones del Código de Rentas Internas (IRC), la Ley de Secreto Bancario y las leyes sobre blanqueo de capitales.

Con ese fin, están autorizados a visitar o llamar a un contribuyente sin previo aviso para investigarlo y a comunicarse con terceros que se encuentren relacionados con la causa. También pueden enviar correos electrónicos desde una plataforma ajena.

Los agentes de IRS pueden enviar a sus agentes armados para realizar determinadas investigaciones. Fuente: archivo.

No obstante, las autoridades enfatizan en que bajo ninguna circunstancia solicitarán información personal identificable (PII), trabajarán en casos de impuestos civiles o exigirán pagos inmediatos.

Cómo puedo corroborar si el oficial es realmente del IRS

El ente recaudador indica que, si uno de sus agentes especiales realiza una visita sin aviso, el contribuyente involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que efectivamente trabaja para la agencia.

“Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, afirma IRS, siendo esta la manera de verificar la identidad del oficial.