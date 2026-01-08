Una ley recientemente aprobada en California amplía las facultades del Gobierno para retirar viviendas consideradas irregulares y disponer de las pertenencias que se encuentren en su interior. La medida ya comenzó a aplicarse y genera preocupación entre las personas afectadas.

La normativa modifica los procedimientos vigentes para este tipo de operativos y habilita acciones con plazos reducidos y consecuencias definitivas si no se cumplen las condiciones fijadas por las autoridades.

¿A quiénes puede echar el Gobierno de su casa en California y por qué habrá desalojos masivos?

En California, el Gobierno ahora puede echarte de tu casa sin previo aviso si se trata de una casa rodante considerada inoperable o abandonada y valuada en menos de u$s 4.000. La ley AB 630 autoriza su retiro y destrucción cuando las autoridades determinen que representa un riesgo para la salud o la seguridad.

Según los fundamentos oficiales, la normativa busca frenar el circuito de compra y reventa informal de RVs deteriorados , que antes regresaban a la vía pública tras subastas, manteniendo situaciones de riesgo e informalidad.

Puntos clave de la ley AB 630

Permite retirar y desechar casas rodantes inoperables o abandonadas.

Aplica a vehículos valuados en menos de u$s 4.000 .

Rige en los condados de Los Ángeles y Alameda hasta el 1 de enero de 2030 .

¿Cómo serán los desalojos y cuándo se destruyen las pertenencias?

Aunque la medida es estricta, la ley establece un procedimiento previo antes de que el Gobierno pueda destruir una casa rodante y las pertenencias que se encuentren en su interior. Las autoridades deben notificar al propietario y respetar plazos obligatorios.

Si el vehículo no es reclamado dentro del período establecido, la ciudad queda habilitada a proceder con su destrucción. Además, el organismo que ordene el retiro deberá asumir los costos si luego se determina que la casa rodante no era inoperable ni representaba un peligro.

Cómo funciona el procedimiento

Notificación obligatoria con al menos 72 horas de anticipación.

Plazo de hasta 30 días para reclamar el vehículo y retirar pertenencias.

Destrucción autorizada si no hay reclamo dentro del plazo.

Las autoridades de California aseguran que las personas afectadas podrán ser derivadas a programas de asistencia habitacional, como Inside Safe, que buscan ofrecer soluciones temporales o permanentes a quienes viven en casas rodantes o campamentos.