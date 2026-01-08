El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es la entidad fiscal de los Estados Unidos que se encarga de realizar seguimiento sobre los movimientos financieros de los contribuyentes. Las ordenes de embargo para quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias son emitidas por los agentes que integran el servicio.

Con la llegada de la temporada fiscal 2026, todos los estadounidenses deben saber cómo presentar su declaración de impuestos y su correspondiente abono.

Confirmado: embargan a quienes no cumplen esta condición de IRS

Una persona puede llegar a ser embargada por el IRS cuando no presenta su declaración de impuestos, no paga el monto adeudado o incurre en ambas faltas de manera prolongada. Aunque son obligaciones distintas, el incumplimiento sostenido de cualquiera de ellas habilita al organismo a iniciar acciones de cobro forzoso.

Presentar la declaración sin pagar no genera un embargo inmediato, pero sí activa intereses y multas que aumentan la deuda con el paso del tiempo. Si el contribuyente ignora los avisos oficiales y no establece un plan de pago, el IRS puede avanzar con medidas más severas para recuperar el dinero adeudado.

IRS embarga a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Fuente: Archivo.

¿Puedo pagar mis impuestos sin presentar la declaración?

Otro error común es enviar dinero al IRS sin presentar la declaración correspondiente. En ese caso, el organismo considera que la obligación formal sigue incumplida, lo que puede derivar en penalidades por no presentar, aun cuando exista un pago registrado.

Si esta situación se prolonga y el contribuyente no responde a las notificaciones, el IRS está facultado para determinar la deuda por su cuenta y avanzar con embargos, incluso si se realizaron pagos parciales previamente.

Así puedes evitar un embargo de IRS

Para evitar un embargo, el IRS recomienda presentar siempre la declaración dentro del plazo, incluso si no se puede pagar el total. Además, es clave responder a todas las comunicaciones oficiales y, de ser necesario, solicitar un plan de pagos o un acuerdo de financiación.

Ignorar el problema es el principal factor que conduce al embargo. Cumplir con la presentación, pagar lo que sea posible y mantener contacto con el organismo puede marcar la diferencia entre una deuda manejable y una sanción financiera de alto impacto.