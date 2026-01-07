Millones de contribuyentes en Estados Unidos se preparan para una temporada impositiva atípica, con devoluciones de impuestos más altas de lo habitual en 2026. El cambio responde a una serie de ajustes fiscales que favorecen a quienes cumplan tres condiciones específicas al momento de presentar su declaración.

Este escenario se explica porque varias rebajas se aplicaron de forma retroactiva y las retenciones salariales no se actualizaron durante 2025. Como resultado, muchos trabajadores pagaron más impuestos de los que correspondían y ahora recibirán reembolsos más grandes.

¿Quiénes recibirán los reembolsos más grandes en Estados Unidos?

El giro fiscal beneficiará a quienes reúnan estas 3 condiciones, identificadas por expertos como las más determinantes para obtener los mayores reembolsos de toda la temporada impositiva.

Haber tenido retenciones de impuestos en 2025 calculadas con reglas anteriores a las rebajas.

Aplicar la nueva deducción estándar ampliada .

Acceder a créditos o deducciones fiscales vigentes para 2025.

Qué cambios explican el giro fiscal y los reembolsos récord

Uno de los factores centrales es el aumento de la deducción estándar, que subió a u$s 15.750 para solteros y u$s 31.500 para parejas, reduciendo el impuesto final a pagar.

También influyen el crédito por hijos, que ahora llega hasta u$s 2.200, y la nueva deducción de u$s 6.000 para mayores de 65 años, que elevan el monto a devolver en las declaraciones de 2026.