El gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva normativa que modifica la supervisión de ciertos movimientos de dinero en efectivo. A partir de este momento, las transferencias de 1.000 dólares realizadas en áreas específicas de la frontera sur estarán sujetas a investigación directa por parte de las autoridades.

La medida adoptada por la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN ) no se aplica a todo el territorio nacional, sino que se limita a condados y códigos postales seleccionados en tres estados con grandes poblaciones latinoamericanas.

Según la entidad del Departamento del Tesoro, el propósito de esta nueva regulación, conocida como Orden de Vigilancia Geográfica, es interrumpir el flujo de dinero que podría estar vinculado a carteles de la droga y otras organizaciones delictivas.

Cambia la ley en Estados Unidos para transferencias de 1.000 dólares o más

La medida no abarca todas las transferencias electrónicas comunes entre cuentas bancarias. Lo que sí contempla son:

Remesas en efectivo enviadas o cobradas en ventanilla

Transferencias de dinero en efectivo realizadas a través de casas de cambio, giros o money orders (ej. Western Union, MoneyGram)

Depósitos o pagos en efectivo efectuados en negocios de servicios monetarios

En cambio, no quedan alcanzadas las transferencias electrónicas directas entre cuentas en línea ni aplicaciones como Zelle o PayPal, salvo que estén vinculadas a operaciones con efectivo en los puntos de servicio.

Estados Unidos investigará las transferencias de 1.000 dólares o más en algunos estados. Fuente: Archivo.

Los lugares bajo investigación por transferencias de 1.000 dólares o más: la lista completa

La norma ya comenzó a implementarse el 10 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 6 de marzo de 2026. Las áreas bajo supervisión son las siguientes:

Arizona: Condados de Santa Cruz y Yuma.

California (Imperial County): 92231, 92249, 92281, 92283.

California (San Diego County): 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173.

Texas: Condados de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb.

Implicaciones prácticas de la situación

Si una persona realiza una transacción en efectivo en estos establecimientos, el flujo de capital será informado de manera automática al gobierno, aunque no necesariamente indique la comisión de un delito. El objetivo es evitar que los fondos provenientes de organizaciones criminales continúen ingresando al sistema financiero de Estados Unidos.