Cuando una persona no está al día con sus obligaciones fiscales, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no puede verificar ingresos, deducciones ni créditos fiscales.

Ante esa falta de información, el organismo aplica multas e intereses automáticos y, si el contribuyente no responde a las notificaciones oficiales, puede avanzar con medidas de cobro forzoso sin orden judicial previa.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes a todos los que no hayan hecho este trámite a tiempo

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que no presentar la declaración de impuestos dentro del plazo establecido por el IRS puede derivar en embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y gravámenes sobre bienes, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros con ingresos en el país.

El IRS recordó que la obligación principal es presentar la declaración a tiempo, incluso cuando el contribuyente no puede pagar de inmediato. El error que desencadena sanciones no es deber impuestos, sino no cumplir con la presentación en la fecha límite.

Presentar fuera de término es uno de los incumplimientos fiscales más graves y activa el sistema de cobro forzoso federal.

Estados Unidos embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los que no declaren sus impuestos a tiempo. Foto: Archivo.

¿Existen personas que pueden no estar obligados a declarar impuestos?

En Estados Unidos, existen excepciones y situaciones específicas en las que una persona puede no estar obligada a presentar la declaración de impuestos, aunque no aplican a todos y dependen de ingresos, edad, estatus y tipo de renta. A continuación, los grupos exceptuados:

Personas con ingresos por debajo del mínimo exigido Dependientes en la declaración de otra persona con ingresos limitados Personas que solo reciben ingresos exentos Extranjeros sin ingresos en Estados Unidos Personas casadas que presenten la declaración conjunta con ingresos muy bajos

En caso de duda, lo más seguro es presentar la declaración, incluso con ingresos bajos o en cero.