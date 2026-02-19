El pago asegurado de Wells Fargo por más de 56 millones de dólares ya está en marcha tras un acuerdo judicial que beneficiará a clientes con hipotecas en California. La entidad aceptó destinar u$s 56,85 millones para resolver una demanda colectiva vinculada al reporte de créditos durante la pandemia, lo que podría traducirse en compensaciones automáticas para quienes cumplan ciertos requisitos. El acuerdo surge por presuntas irregularidades en la forma en que el banco informó a las agencias de crédito las hipotecas bajo alivio de pago durante el COVID-19. Aunque la entidad no admitió responsabilidad, un tribunal de San Diego deberá decidir el 17 de abril si aprueba definitivamente el fondo de compensación. El pago asegurado de Wells Fargo alcanzará únicamente a personas que tengan o hayan tenido una propiedad en California con una hipoteca del banco. Además, deben haber accedido a una prórroga de pagos bajo la Ley CARES a partir del 27 de marzo de 2020. Para ser elegibles, sus cuentas debían estar al día y haber sido reportadas como “en indulgencia” o bajo una categoría similar ante una agencia de informes crediticios. Según la demanda, esos reportes habrían afectado el puntaje crediticio de algunos consumidores. Los clientes que califiquen no deben presentar una solicitud: el pago será automático si el tribunal aprueba el acuerdo en la audiencia final del 17 de abril. El fondo total asciende a u$s 56,85 millones y se distribuirá entre los miembros de la demanda colectiva. Quienes no deseen participar deberán presentar una objeción por escrito ante el Tribunal Superior de California en San Diego antes del 25 de marzo de 2026. También quienes quieran intervenir en la audiencia final deberán notificarlo formalmente antes de esa misma fecha.