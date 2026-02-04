En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que todas las operaciones en efectivo que superen un determinado límite de dinero quedan automáticamente reportadas y registradas, lo que habilita controles e investigaciones financieras sobre ciudadanos y extranjeros.
El monitoreo se realiza a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la red de control del Tesoro, con el objetivo de detectar evasión fiscal, lavado de dinero y movimientos sospechosos.
Qué operaciones son automáticamente investigadas
Los bancos y entidades financieras deben informar cuando una persona:
- Deposita USD 10.000 o más en efectivo
- Retira USD 10.000 o más en efectivo
- Transfiere fondos en efectivo que alcanzan o superan ese umbral
El reporte se genera de forma automática, sin que el cliente pueda evitarlo, incluso si el dinero es legítimo.
¿Pueden investigar montos menores a USD 10.000?
El umbral de USD 10.000 solo define cuándo un banco debe reportar automáticamente una operación en efectivo. Las autoridades pueden analizar montos menores si detectan:
- Depósitos o retiros repetidos que, en conjunto, suman montos altos en poco tiempo
- Patrones inusuales que no coinciden con los ingresos declarados
- Transferencias frecuentes entre cuentas relacionadas
- Uso intensivo de efectivo sin justificación clara
- Actividad que parezca estructuración (dividir montos para evitar reportes)