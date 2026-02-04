El Gobierno de Estados Unidos confirmó que todas las operaciones en efectivo que superen un determinado límite de dinero quedan automáticamente reportadas y registradas, lo que habilita controles e investigaciones financieras sobre ciudadanos y extranjeros.

El monitoreo se realiza a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la red de control del Tesoro, con el objetivo de detectar evasión fiscal, lavado de dinero y movimientos sospechosos.

Qué operaciones son automáticamente investigadas

Los bancos y entidades financieras deben informar cuando una persona:

Deposita USD 10.000 o más en efectivo

Retira USD 10.000 o más en efectivo

Transfiere fondos en efectivo que alcanzan o superan ese umbral

El reporte se genera de forma automática, sin que el cliente pueda evitarlo, incluso si el dinero es legítimo.

Todas las operaciones en efectivo por USD 10.000 o más quedan automáticamente reportadas y registradas. Fuente: Archivo.

¿Pueden investigar montos menores a USD 10.000?

El umbral de USD 10.000 solo define cuándo un banco debe reportar automáticamente una operación en efectivo. Las autoridades pueden analizar montos menores si detectan: