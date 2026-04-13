Las Midterms se acercan cada vez más y el índice de aprobación del presidente estadounidense Donald Trump cayó en picada desde el inicio de la guerra contra Irán. El domingo, en el programa “Sunday Morning Futures With María Bartiromo” que se transmite por Fox News se le cuestionó sobre el el precio de petróleo y el gas, que se mantuvo llamativamente alto en los últimos meses. La pregunta señalaba si sería más bajo para el otoño, a lo que el primer mandatario respondió que el precio de combustible podría mantenerse alto hasta las elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre. “Podría ser, o lo mismo, o tal vez un poco más alto, pero debería ser más o menos lo mismo”. Esto dijo el presidente el domingo cuando se le preguntó sobre cómo seguiría el precio del combustible en la llegada del otoño. Según datos de la American Automobile Association (AAA) y de GasBuddy, el precio de la gasolina varía en cada estado del país, con un valor promedio de 4 dólares por galón durante la mayor parte de abril. Los precios de la gasolina por estados: En febrero, el precio promedio en Estados Unidos se mantenía por debajo de los 3 dólares por galón, y durante el 2025 jamás había superado los 3,25 dólares, según datos de GasBuddy. Expertos atribuyen el aumento repentino de precios a la guerra en medio oriente y al reciente bloqueo del Estrecho de Ormuz. La figura de Donald Trump entra en un momento crítico en plena carrera hacia las elecciones de medio término. Su decisión de avanzar con el bloqueo en el Estrecho de Ormuz lo posiciona como un líder firme en política exterior, pero al mismo tiempo lo expone a un costo político inmediato. Ese desgaste ya se refleja en su índice de aprobación ya que cayó al 36%, la puntuación más baja y por lo tanto, preocupante en un momento clave del calendario electoral. La percepción negativa sobre su política económica crece, ya que en los últimos meses fue caracterizada por el aumento del costo de vida, algo que golpea directamente uno de los ejes centrales de su narrativa política. Así, la estrategia de mostrarse duro frente a un escenario internacional complejo comienza a jugarle en contra puertas adentro, con un electorado cada vez más enfocado en el bolsillo y la economía local que en la geopolítica.