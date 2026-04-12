El avance hacia el vuelo supersónico e hipersónico está siendo impulsado por diversas empresas aeroespaciales que buscan liderar esta nueva era. Prototipos innovadores están siendo desarrollados, superando las capacidades de cualquier avión comercial conocido hasta la fecha. Entre las compañías más destacadas se encuentran Hermeus y Boom Supersonic, que han establecido alianzas estratégicas con importantes actores de la industria, como United Airlines, Virgin Galactic y Rolls-Royce. Estas colaboraciones están sentando las bases para una revolución que podría transformar de manera definitiva la aviación civil y militar. El secreto detrás de esta velocidad está en un motor de nueva generación, desarrollado internamente por Hermeus y basado en el modelo GE J85, utilizado históricamente en aeronaves militares. Según la compañía, el sistema fue diseñado, construido y probado en menos de un año, un ritmo inusual para la industria aeroespacial. Este avance permitió adelantar las pruebas y posicionar al proyecto por delante de otros desarrollos supersónicos. El proyecto que más atención genera es el Hermeus Quarterhorse, una aeronave diseñada para alcanzar velocidades extremas de hasta Mach 5.5, lo que equivale a más de 4,200 kilómetros por hora. A esa velocidad, un vuelo transatlántico completo podría realizarse en menos de una hora, convirtiéndolo en el avión más rápido del mundo una vez operativo. El impulso definitivo llegó con un aporte de 60 millones de dólares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, destinado a acelerar el desarrollo y las pruebas del avión. Las primeras pruebas de versiones a menor escala ya están planificadas dentro del cronograma experimental. Una de las claves del Quarterhorse es que se trata de una aeronave totalmente autónoma, lo que permite realizar ensayos sin pilotos a bordo. Esto reduce riesgos, baja costos y acelera el aprendizaje tecnológico a partir de cada prototipo. En paralelo, Virgin Galactic y Rolls-Royce trabajan en aeronaves de menor capacidad, enfocadas en rutas exclusivas y alta velocidad. Mientras tanto, Boom Supersonic avanza con su modelo XB-1 y el desarrollo del avión Overture, del cual United Airlines ya reservó 15 unidades. Aunque aún están en fase de desarrollo, estos aviones buscan reintroducir el vuelo supersónico comercial décadas después del Concorde.