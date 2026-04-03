La tensión mundial escala mientras el ejército más fuerte del planeta avanza en nuevas tácticas para dominar el combate urbano: Estados Unidos presentó una mega granada diseñada para eliminar enemigos en espacios cerrados con menor riesgo para civiles y tropas aliadas. El desarrollo responde a una necesidad concreta detectada en conflictos recientes, especialmente en Medio Oriente, donde el combate casa por casa evidenció los límites de las armas tradicionales en entornos urbanos densos. Se trata de un cambio tecnológico relevante dentro del arsenal militar estadounidense, que busca mejorar la efectividad en operaciones tácticas sin aumentar el daño colateral en zonas pobladas. El Ejército de Estados Unidos introdujo la M111, su primera granada letal nueva desde la guerra de Vietnam. A diferencia de las tradicionales, no utiliza metralla, sino ondas de choque para neutralizar objetivos. Este tipo de arma funciona mediante sobrepresión explosiva (BOP), una fuerza que impacta directamente en el cuerpo humano sin necesidad de fragmentos metálicos. Su carcasa plástica se vaporiza al detonar. Según el Ejército, esta tecnología permite limpiar una habitación completa sin dejar espacios seguros para esconderse. El cambio hacia armas como la M111 responde a lecciones aprendidas en guerras recientes, donde el combate urbano se volvió central y más complejo. Durante operaciones en Irak, los militares detectaron que la granada M67 —aún en uso— podía generar riesgos elevados de fuego amigo o daños colaterales debido a la dispersión de metralla. La M67 seguirá utilizándose en terrenos abiertos, donde su capacidad de fragmentación sigue siendo más efectiva. La incorporación de granadas de sobrepresión marca una evolución en el tipo de enfrentamientos que anticipan las fuerzas armadas. El foco ya no está solo en la potencia destructiva, sino en la precisión y el control del impacto en escenarios complejos como ciudades o infraestructura civil. Además, este tipo de tecnología se complementa con otras armas similares, como las granadas termobáricas, que también generan ondas de choque y efectos de vacío al consumir oxígeno en el área afectada. En este contexto, el desarrollo de la M111 refleja una tendencia más amplia: la preparación de ejércitos para conflictos donde el control del entorno urbano será decisivo.