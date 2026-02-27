El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especificó en su sitio web oficial a todas las familias que hayan tenido gastos por adopción que en su declaración de impuestos 2025 pueden reclamar un reembolso de miles de dólares, siempre y cuando cumplan con los criterios de elegibilidad. Este beneficio fiscal es conocido como Crédito de Adopción y, aunque su monto total puede alcanzar los 17,280 dólares, 5,000 de ellos pueden entregarse al contado, en forma de depósito. La porción no reembolsable del IRS sólo sirve para reducir el impuesto adeudado, no genera un pago adicional. Si el contribuyente no puede usar todo el crédito en el año en curso, es posible trasladar el restante hasta por cinco años, pero después de ese período el dinero se perderá. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, para ser elegible es necesario Quienes deseen verificar si califican para este crédito pueden hacerlo clicando aquí. Para realizar esta reclamación será necesario presentar el Formulario 8839, adjunto a la declaración de impuestos