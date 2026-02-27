Las autoridades estatales de Texas confirmaron que el próximo lunes 2 de marzo será feriado para muchos trabajadores, respondiendo al Día de la Independencia de Texas o Texas Independence Day. Esta fecha conmemorativa es una de las más destacadas a nivel jurisdiccional. Si bien el Gobierno de los Estados Unidos comparte cada año el calendario de feriados federales, cada estado luego tiene su apartado con los asuetos correspondientes a su historia. De esta forma, todos los texanos deben permanecer atentos a las sucursales que pueden cerrar sus puertas con motivo del asueto. Las autoridades del Gobierno de Texas anunciaron que el próximo lunes 2 de marzo será feriado oficial por el Día de la Independencia de Texas, una de las fechas históricas más relevantes del calendario estatal. La conmemoración recuerda la firma de la Declaración de Independencia en 1836, momento en el que el territorio se separó de México y proclamó la creación de la República de Texas. La jornada representa un día no laborable para gran parte del sector público y genera cambios en el funcionamiento de oficinas y servicios estatales. Cada año, el 2 de marzo se realizan actos cívicos, actividades educativas y eventos históricos en distintas ciudades, reforzando la identidad y el legado texano. El 2 de marzo de 1836, delegados texanos firmaron la Declaración de Independencia en Washington-on-the-Brazos, declarando formalmente la separación de México. Ese hecho dio origen a la República de Texas, que años después se integraría a Estados Unidos. En la actualidad, esta fecha no solo tiene un fuerte valor histórico, sino también cultural. Además del asueto en dependencias oficiales, se organizan desfiles, recreaciones históricas y ceremonias institucionales que recuerdan el nacimiento del estado. El feriado del 2 de marzo provoca el cierre de diversas dependencias y la suspensión de tareas administrativas. Entre los principales cambios se destacan: Al coincidir este año con lunes, se conforma un fin de semana largo para los trabajadores del sector público. En el ámbito privado, la aplicación del feriado dependerá de cada empresa, ya que no existe obligación general de otorgar el día libre fuera del sector estatal.