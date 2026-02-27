Las obligaciones tributarias son un compromiso que todos los ciudadanos deben atender y respetar, ya sea para el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos o el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México. Aquellos mexicanos que cruzaron la frontera y residen formalmente en territorio estadounidense, deberán definir a qué entidad tributan sin importar su estatus migratorio. De acuerdo con las reglas del IRS, quienes tienen ingresos en Estados Unidos, ya sea por trabajo, negocio o inversiones, deben confirmar si están obligados a presentar una declaración de impuestos federales cada año, sin importar su lugar de residencia definitivo. Cuando un mexicano o cualquier extranjero se instala en Estados Unidos de forma permanente debe asumir el compromiso de declarar y cumplir con los impuestos correspondientes al IRS. La ley estadounidense explica que el estatus migratorio es indiferente a la hora de declarar las ganancias. Sin embargo, surgen varias dudas respecto a las obligaciones tributarias ante el IRS o el SAT. En paralelo, el SAT define quién es residente fiscal en México y exige cumplir con obligaciones fiscales locales. Si una persona mantiene residencia fiscal mexicana pero también debe impuestos en Estados Unidos, debe coordinar su situación con ambos organismos y evaluar su residencia fiscal primaria para no caer en inconsistencias. Uno de los trámites esenciales para quien se muda a Estados Unidos y deja de ser residente fiscal mexicano es presentar ante el SAT el aviso de cambio de residencia fiscal. Si no lo hace, el SAT puede continuar considerarlo como contribuyente activo en México, lo que puede generar bloqueos de cuentas o revisiones fiscales si no se actualiza esa información. La doble tributación hace referencia a cuando un mismo ingreso es gravado tanto en Estados Unidos como en México. A raíz de esto, ambos países establecieron un tratado fiscal que permite que los impuestos pagados en uno de los países se reconozcan como crédito en el otro, de modo que el contribuyente no pague por el mismo ingreso dos veces. Pero, es necesario cumplir con las normas de ambos países y, en algunos casos, presentar formularios específicos que acrediten la situación tributaria y el pago efectuado en el extranjero.