Una nueva disposición estatal en Virginia confirmó una modificación clave en la licencia de conducir, al lanzar oficialmente una versión digital que ya puede utilizarse en aeropuertos, oficinas estatales y algunos controles policiales. Se trata de la nueva identificación digital Mobile ID, una alternativa moderna que complementa al documento físico tradicional. La medida impulsada por el Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV), habilitó la descarga y activación de la licencia digital a través de teléfonos inteligentes. La nueva versión de la licencia de conducir se conoce como Mobile ID de Virginia y permite a los residentes portar su licencia de conducir o tarjeta de identificación directamente en el teléfono móvil. Esta credencial digital ya es aceptada en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en múltiples aeropuertos del país, además de oficinas del DMV y ciertos comercios autorizados. Aunque no reemplaza completamente la licencia física, la Mobile ID funciona como una credencial oficial válida para verificación de identidad en puntos compatibles. Para obtener la Mobile ID, los conductores deben cumplir con estos pasos ante el DMV de Virginia: La renovación de la licencia física continúa realizándose bajo los procedimientos habituales del DMV, ya sea en línea, por correo o de manera presencial, dependiendo de la elegibilidad del conductor. Sin embargo, no basta con renovar la licencia tradicional, sino que se requiere realizar el trámite digital para acceder a la Mobile ID. Las autoridades recomiendan verificar que la licencia cumpla con los estándares de identificación federal vigentes antes de renovarla, especialmente si se utiliza para viajes nacionales en aeropuertos.