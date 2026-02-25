El Gobierno de Estados Unidos profundizó la vigilancia sobre las operaciones financieras de personas y pequeños negocios. El foco está puesto en quienes registran altos volúmenes de movimientos en cuentas bancarias o plataformas electrónicas y cuyos ingresos podrían no coincidir con lo informado en su declaración anual de impuestos. La supervisión está a cargo del Internal Revenue Service (IRS), que recibe reportes periódicos de bancos, billeteras virtuales y procesadores de pago. Con esa base de datos, el organismo realiza cruces automáticos para detectar diferencias entre lo facturado, lo cobrado y lo declarado ante el fisco. El esquema de monitoreo se apoya en parámetros concretos. Si bien no implica una auditoría inmediata, sí puede generar una revisión preventiva cuando se superan ciertos umbrales. Entre los casos que pueden quedar bajo análisis se encuentran contribuyentes que: Estos indicadores suelen estar asociados a vendedores online, trabajadores independientes, creadores de contenido y pequeños emprendimientos que utilizan sistemas electrónicos para cobrar. Desde el organismo explican que el objetivo es reducir la brecha fiscal y reforzar la trazabilidad de los pagos electrónicos, no iniciar auditorías masivas automáticas. Cuando el cruce de información arroja diferencias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios reportados, el proceso puede escalar. En esos casos, el IRS puede: Si se trata de ingresos omitidos o actividades comerciales no registradas, la revisión puede extenderse durante varios meses. Todo dependerá de la complejidad del caso y de la respuesta del contribuyente. Especialistas en impuestos en Estados Unidos recomiendan conservar comprobantes, facturas y registros de cada operación, especialmente cuando se trata de ingresos variables o actividades digitales que no siempre tienen un flujo constante. El endurecimiento de los controles impacta principalmente en: