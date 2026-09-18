Los beneficiarios de Medicaid deben renovar su elegibilidad para conservar la cobertura médica, confirmó Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). La agencia exige que cada estado revise al menos una vez al año si los afiliados siguen cumpliendo los requisitos del programa.

La medida retomó su ritmo habitual luego de que terminara la pausa aplicada durante la emergencia sanitaria por covid-19. Desde 2023, los estados volvieron a aplicar el cronograma anual de revisiones para Medicaid y CHIP.

¿Qué implica la renovación de elegibilidad en Medicaid?

El proceso busca confirmar que los ingresos y la situación familiar de cada beneficiario sigan encuadrando dentro de los límites del programa. Cada estado envía un aviso con la fecha límite para presentar la documentación requerida.

En muchos casos, las agencias intentan renovar la cobertura de forma automática con los datos que ya tienen disponibles, un mecanismo conocido como renovación “ex parte”. Si no alcanza con esa información, piden al beneficiario que complete un formulario adicional.

Cuando el estado no puede confirmar los datos de manera automática, solicita al beneficiario que actualice la siguiente información:

Ingresos del grupo familiar

Cantidad de personas en el hogar

Domicilio actual

Estado migratorio, si corresponde

El proceso busca confirmar que los ingresos y la situación familiar de cada beneficiario sigan encuadrando dentro de los límites del programa.

¿Qué pasa si no se renueva la elegibilidad a tiempo?

Quienes no respondan al aviso de renovación dentro del plazo fijado por su estado pierden la cobertura de Medicaid de forma automática. La suspensión aplica incluso si la persona todavía cumple con los requisitos del programa.

Los beneficiarios dados de baja pueden volver a solicitar el beneficio en cualquier momento. Además, en la mayoría de los estados existe un plazo de hasta 90 días para pedir la reincorporación si la pérdida de cobertura fue por un error administrativo.