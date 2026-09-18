La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los jubilados que cobran sus beneficios desde el exterior deben informar cualquier cambio en su situación personal, familiar o bancaria para evitar que sus pagos queden suspendidos.

La medida alcanza a los más de 700.000 beneficiarios que residen fuera de Estados Unidos, según datos del propio organismo. El control se realiza a través de un cuestionario periódico que la agencia envía cada uno o dos años para verificar que la persona sigue cumpliendo los requisitos.

¿Qué cambios hay que informar al Seguro Social?

El organismo pide actualizar el domicilio, la cuenta bancaria y el estado civil apenas se produce el cambio, aunque el beneficiario ya resida en el exterior. También debe reportarse un regreso a Estados Unidos o el fallecimiento del titular.

El trámite se completa con el formulario SSA-7161 o SSA-7162, conocido como cuestionario de verificación. La agencia da un plazo de 60 días desde su recepción para devolverlo, ya sea por correo, en línea o a través de la embajada correspondiente.

Entre los datos que exige actualizar el Seguro Social se incluyen:

Cambio de domicilio, aunque el pago se reciba por depósito bancario

Cambio de cuenta bancaria o entidad financiera

Modificación del estado civil (matrimonio, divorcio, viudez)

Regreso permanente o prolongado a Estados Unidos

Fallecimiento del beneficiario, a cargo de un familiar o representante

El trámite se completa con el formulario SSA-7161 o SSA-7162. ChatGPT

¿Cómo evitar la suspensión de los pagos del Seguro Social?

Si el beneficiario no responde dentro del plazo, el Seguro Social suspende el pago mensual de forma automática. Las embajadas y consulados de Estados Unidos ya enviaron avisos a quienes no completaron el cuestionario a tiempo.