En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.629 este jueves, 17 de septiembre de 2026, cifra que refleja una alteración del 3.11% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco varió 1.31%, mientras que en el último año registró un cambio de 181.10%, mostrando una evolución con fuerte incremento interanual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco ha sido del 33.22%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con una volatilidad anual de 20.30%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, registrando un incremento en comparación con los días anteriores. Esto se refleja en un dato de 1 positivo, lo que indica que la moneda se fortalece frente a otras divisas.

En los días previos, la tendencia había sido variable, pero el resultado actual sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de un crecimiento económico o de una mayor estabilidad financiera en el país.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.