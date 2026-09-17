En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 17 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7487. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.19%.

En la última semana la Libra esterlina subió 1.22%, pero en el último año la variación fue -1.42%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos cuatro días ha experimentado incrementos constantes en su valor. Esto sugiere que los inversores están adquiriendo confianza en la moneda, impulsando su demanda y, por lo tanto, su precio al alza.

Este crecimiento sostenido en los últimos días destaca una mejora en la percepción del mercado hacia la Libra esterlina, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o una estabilización política que genera optimismo entre los compradores.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.