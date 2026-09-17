Estados Unidos continúa avanzando con el desarrollo del LGM-35A Sentinel, el misil balístico intercontinental destinado a reemplazar al Minuteman III, un sistema que permanece en servicio desde 1970.

El programa alcanzó un nuevo punto de avance con el ensamblaje completo del misil en posición vertical durante una prueba realizada en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, California.

¿Cómo está compuesto el misil nuclear Sentinel de Estados Unidos?

El LGM-35A Sentinel está diseñado como un misil balístico intercontinental de varias etapas. Durante el ejercicio conocido como Pathfinder los equipos lograron montar sus tres etapas de propulsión, la sección superior y los demás componentes como una sola unidad.

Entre sus características se pueden reconocer:

Tres motores de combustible sólido , encargados de impulsar las diferentes etapas del misil.

Un alcance oficial superior a 6.000 millas, equivalentes a más de 9.600 kilómetros .

Una velocidad estimada por la Fuerza Aérea de alrededor de Mach 23 al final de la fase de impulso .

Capacidad para ser lanzado desde silos terrestres, como parte del componente terrestre de la tríada nuclear estadounidense.

Se prevé desplegar aproximadamente 400 unidades Sentinel en instalaciones ubicadas en Wyoming, Montana y Dakota del Norte.

El LGM-35A Sentinel está diseñado como un misil balístico intercontinental de varias etapas. Chat GPT

¿Cuándo se estima que estará listo el misil nuclear Sentinel de Estados Unidos?

El calendario contempla varios años de prueba antes de que el Sentinel entre en servicio , pero la primera prueba de vuelo está prevista para el 2027, momento en el que tendrá que demostrar en condiciones reales los procedimientos y sistemas que hasta el momento solo se pudieron evaluar en tierra.

La capacidad operativa inicial está prevista para comienzos de la década del 2030, cuando comenzaría a sustituir a Minuteman III. Si todo va acorde al plan, el programa tiene la intención de que Sentinel permanezca operativo hasta al menos 2075.n