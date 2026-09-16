El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla cuáles son los requisitos de elegibilidad para los contribuyentes que deseen reclamar créditos tributarios para recibir una reducción o reembolso de impuestos.

Cada uno tiene sus propias condiciones y no todos son reembolsables. En el caso del Crédito Tributario por Hijo (CTC), tiene una parte que sí lo es y se puede reclamar a través del Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC).

Reembolsos aprobados: ¿Cuál es el monto por hijo de este Crédito Tributario?

El CTC tiene un monto de 2,200 dólares por hijo, de los cuales 1,700 pueden ser obtenidos como reembolso a través del ACTC. El valor puede subir si se tienen dos o tres hijos calificados y elegibles para el crédito.

No obstante, el reembolso siempre dependerá de los ingresos que registre el hogar y de que se complete correctamente el Anexo 8832 del Formulario 1040 al presentar la Declaración Anual de Impuestos.

Crédito Tributario Adicional por Hijo: ¿Cuáles son los requisitos?

Para poder reclamar el CTC y recibir un reembolso con el ACTC es necesario que el contribuyente cumpla los siguientes requisitos:

Tener al menos 2,500 dólares de ingresos de trabajo durante el año fiscal declarado.

El/los hijos deben ser menores de 17 años al finalizar el año fiscal.

Debe tratarse de:

Hijo/a. Hijastro/a. Hermano/a. Nieto/a. Sobrino/a.

El menor no debe haber aportado más de la mitad de su propio sustento.

Debe ser declarado como dependiente en la declaración de impuestos.

No puede presentar una declaración conjunta con otra persona, salvo determinadas excepciones vinculadas exclusivamente con el reclamo de un reembolso.

Debe ser ciudadano estadounidense o extranjero residente en el país.

Tanto el/los hijos como el contribuyente deben contar con un Número de Seguro Social (SSN).

El CTC tiene un monto de 2,200 dólares por hijo, de los cuales 1,700 pueden ser obtenidos como reembolso a través del ACTC.

¿Qué es el anexo 8812 del Formulario 1040 que deben completar estos ciudadanos y familias?

Los contribuyentes que reúnan todos los requisitos deben incluir a sus hijos y a otros dependientes en el Formulario 1040 y adjuntar el Anexo 8812 completo, usados para calcular:

Crédito Tributario por Hijos (CTC).

Crédito por Otros Dependientes (ODC).

Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC).

Se debe determinar cuánto corresponde por el CTC y cuando el crédito supera determinadas obligaciones tributarias, una parte puede reclamarse como ACTC reembolsable.