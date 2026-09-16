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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla cuáles son los requisitos de elegibilidad para los contribuyentes que deseen reclamar créditos tributarios para recibir una reducción o reembolso de impuestos.
Cada uno tiene sus propias condiciones y no todos son reembolsables. En el caso del Crédito Tributario por Hijo (CTC), tiene una parte que sí lo es y se puede reclamar a través del Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC).
Reembolsos aprobados: ¿Cuál es el monto por hijo de este Crédito Tributario?
El CTC tiene un monto de 2,200 dólares por hijo, de los cuales 1,700 pueden ser obtenidos como reembolso a través del ACTC. El valor puede subir si se tienen dos o tres hijos calificados y elegibles para el crédito.
No obstante, el reembolso siempre dependerá de los ingresos que registre el hogar y de que se complete correctamente el Anexo 8832 del Formulario 1040 al presentar la Declaración Anual de Impuestos.
Crédito Tributario Adicional por Hijo: ¿Cuáles son los requisitos?
Para poder reclamar el CTC y recibir un reembolso con el ACTC es necesario que el contribuyente cumpla los siguientes requisitos:
- Tener al menos 2,500 dólares de ingresos de trabajo durante el año fiscal declarado.
- El/los hijos deben ser menores de 17 años al finalizar el año fiscal.
- Debe tratarse de:
- Hijo/a.
- Hijastro/a.
- Hermano/a.
- Nieto/a.
- Sobrino/a.
- El menor no debe haber aportado más de la mitad de su propio sustento.
- Debe ser declarado como dependiente en la declaración de impuestos.
- No puede presentar una declaración conjunta con otra persona, salvo determinadas excepciones vinculadas exclusivamente con el reclamo de un reembolso.
- Debe ser ciudadano estadounidense o extranjero residente en el país.
- Tanto el/los hijos como el contribuyente deben contar con un Número de Seguro Social (SSN).
¿Qué es el anexo 8812 del Formulario 1040 que deben completar estos ciudadanos y familias?
Los contribuyentes que reúnan todos los requisitos deben incluir a sus hijos y a otros dependientes en el Formulario 1040 y adjuntar el Anexo 8812 completo, usados para calcular:
- Crédito Tributario por Hijos (CTC).
- Crédito por Otros Dependientes (ODC).
- Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC).