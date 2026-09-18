Estados Unidos impide tramitar la licencia de conducir Real ID a quienes no puedan acreditar su identidad con el acta de nacimiento, un pasaporte vigente o la Green Card. La exigencia rige en todo el país y alcanza a cualquier persona que quiera sacar o renovar este documento reforzado.

La medida se desprende de la Real ID Act, la ley federal que fija estándares de seguridad más altos para las licencias e identificaciones estatales. Cada estado define el trámite puntual, aunque en general también piden acreditar el número de Seguro Social y el domicilio.

¿Qué documentos hay que presentar para sacar la Real ID?

Además de la prueba de identidad, el trámite exige constancia del número de Seguro Social y del domicilio en el estado. Cada agencia de licencias estatal detalla en su sitio web la documentación puntual que acepta.

Estos son los documentos que suelen pedir según cada categoría:

Identidad: acta de nacimiento, pasaporte vigente o Green Card (para no ciudadanos)

Seguro Social: cartilla, formulario W-2 o recibo de sueldo

Residencia: escritura, hipoteca, contrato de alquiler, factura de servicios o extracto bancario

Además de la prueba de identidad, el trámite exige constancia del número de Seguro Social y del domicilio en el estado. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Qué pasa si no se presentan estos documentos para la Real ID?

Quienes no reúnan esos documentos podrán seguir tramitando una licencia o ID que no sea Real ID-compliant. Con ese documento no van a poder ingresar a edificios del Gobierno federal, bases militares ni centrales nucleares.