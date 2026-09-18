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Estados Unidos impide tramitar la licencia de conducir Real ID a quienes no puedan acreditar su identidad con el acta de nacimiento, un pasaporte vigente o la Green Card. La exigencia rige en todo el país y alcanza a cualquier persona que quiera sacar o renovar este documento reforzado.
La medida se desprende de la Real ID Act, la ley federal que fija estándares de seguridad más altos para las licencias e identificaciones estatales. Cada estado define el trámite puntual, aunque en general también piden acreditar el número de Seguro Social y el domicilio.
¿Qué documentos hay que presentar para sacar la Real ID?
Además de la prueba de identidad, el trámite exige constancia del número de Seguro Social y del domicilio en el estado. Cada agencia de licencias estatal detalla en su sitio web la documentación puntual que acepta.
Estos son los documentos que suelen pedir según cada categoría:
- Identidad: acta de nacimiento, pasaporte vigente o Green Card (para no ciudadanos)
- Seguro Social: cartilla, formulario W-2 o recibo de sueldo
- Residencia: escritura, hipoteca, contrato de alquiler, factura de servicios o extracto bancario
¿Qué pasa si no se presentan estos documentos para la Real ID?
Quienes no reúnan esos documentos podrán seguir tramitando una licencia o ID que no sea Real ID-compliant. Con ese documento no van a poder ingresar a edificios del Gobierno federal, bases militares ni centrales nucleares.
Para viajar en avión, la falta de Real ID no es un impedimento: alcanza con un pasaporte u otra identificación aceptada por TSA. Quienes no tengan ninguna alternativa pueden pagar u$s 45 para verificar su identidad mediante el programa TSA ConfirmID, válido por diez días.