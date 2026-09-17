El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.1687 este jueves, 17 de septiembre de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.46% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso mexicano aumentó 1.15%, mientras que en el último año acumuló una variación de -6.54%, mostrando un repunte reciente frente a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.18%, superando la volatilidad anual del 7.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 que es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, su valor ha aumentado de forma constante.

La tendencia favorable sugiere que el Peso podría estar ganando fuerza frente al dólar, lo cual es un indicativo de confianza en la economía local.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.