Estados Unidos actualizó la lista de países cuyos ciudadanos no necesitan seis meses de vigencia en el pasaporte para ingresar al país. La medida fue confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La actualización alcanza a viajeros de más de 100 naciones. Esos ciudadanos solo deberán presentar un pasaporte válido por la duración real de su estadía.

La actualización, identificada como Publicación 5303-1225, se difundió el 18 de diciembre de 2025 a través del Carrier Liaison Program (CLP). Es el canal que la CBP usa para comunicar cambios migratorios a aerolíneas y transportistas.

El nuevo listado sumó a Gabón entre los países exentos y reemplazó todas las versiones anteriores, incluida la de abril de 2025.

¿Qué cambia con la lista de países exentos de los seis meses de vigencia del pasaporte?

Hasta ahora, la mayoría de los visitantes debía tener un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la fecha prevista de salida de Estados Unidos. Con la actualización, alcanza con que el documento cubra el tiempo real del viaje.

El listado abarca más de 100 países de Europa, Asia, África y América, de Albania a Zimbabue. Entre las naciones alcanzadas figuran varias del Caribe, como San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas.

La lista completa se puede consultar clicando aquí .

Con la actualización, alcanza con que el documento cubra el tiempo real del viaje. ChatGPT

¿Cómo afecta esta medida a los extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos?

Para los ciudadanos de los países exentos, el cambio simplifica los trámites previos al viaje. Ya no necesitan renovar el pasaporte de forma anticipada solo para cumplir con el margen de seis meses.

Quienes viajen desde un país que no figura en la lista siguen obligados a presentar un pasaporte con al menos seis meses de vigencia remanente. No cumplir con ese requisito puede derivar en el rechazo del embarque o en problemas al ingresar al país.