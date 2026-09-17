En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 17 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.73. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.2%.

La cotización del Peso dominicano mostró una leve caída en la última semana de -0.39% y un descenso más pronunciado en el último año de -8.23%, indicando una tendencia bajista sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 29.14%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra un comportamiento positivo, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores.

En comparación con la tendencia de días previos, el aumento en la cotización sugiere una posible recuperación económica, lo que podría atraer mayor confianza de inversionistas. Esta tendencia positiva puede ser un indicativo de estabilidad futura en el mercado.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.