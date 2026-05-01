El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que los agentes de IRS pueden visitar el hogar o negocio de un contribuyente. Si bien las visitas sin previo aviso no suelen ser frecuentes, las autoridades especifican que en ciertos casos los agentes certificados pueden, entre sus tareas, acudir al hogar de un tributante de manera sorpresiva como parte de una investigación. Considerando lo expuesto por la agencia federal, los agentes especiales son miembros de la policía dentro de la unidad de Investigación Criminal del IRS y son los únicos empleados armados de la agencia. Cabe destacar que estos agentes no solicitarán pagos, ni pedirán información personal como un Número del Seguro Social (SSN). Tampoco se involucran en asuntos relacionados con impuestos. Estos funcionarios tienen la responsabilidad de investigar delitos fiscales criminales relacionados con violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las disposiciones concernientes al blanqueo de capitales. El IRS señala que estos oficiales pueden visitar sin notificación o llamar sin avisar a un contribuyente que haya incurrido en un delito con el propósito de llevar a cabo una investigación al respecto. También pueden comunicarse con terceros involucrados o enviar un correo electrónico a través de una plataforma externa. La agencia especifica que, en caso de que un agente especial del IRS efectúe una visita sin previo aviso, el contribuyente afectado tiene la opción de utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para corroborar que el agente especial realmente pertenece a la entidad. “Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, asegura el IRS, lo que constituye un método para validar la identidad del funcionario.