El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó en su sitio web oficial una medida que podría activar visitas hogar por hogar a personas y familias en Estados Unidos. Este procedimiento se implementa únicamente en situaciones específicas relacionadas con trámites fiscales que no han sido cumplidos. Aunque inicialmente el contacto se realiza por correo postal, ciertas omisiones obligan al ente recaudador federal a avanzar hacia verificaciones adicionales. Cuando se identifican irregularidades significativas, el proceso puede derivar a controles presenciales. La agencia comunicó que estas visitas tienen como objetivo a contribuyentes que olvidaron pagar impuestos federales o no respondieron a correspondencias anteriores, lo que da inicio a exámenes formales denominados auditorías. Previo a cualquier visita, el IRS envía una notificación escrita que notifica sobre la revisión que está en curso. Posteriormente, agentes autorizados tienen potestad para presentarse en el domicilio y verificar información, examinar documentos y continuar con la auditoría provocada por la omisión. De acuerdo con el IRS, son procedimientos poco comunes, pero necesarios cuando persisten dudas acerca de lo declarado. En los casos relacionados con impuestos federales olvidados, son principalmente los agentes de ingresos los que intervienen, siendo responsables de realizar los exámenes fiscales (auditorías) y examinar los registros financieros. Durante la visita, el agente tendrá la facultad de requerir comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial y podrá comunicarse con terceros si lo considera necesario. El IRS aclara que no demanda pagos inmediatos, no revoca licencias ni amenaza con acciones de carácter policial a través de llamadas automáticas.