El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene vigente un crédito fiscal que permite a determinados contribuyentes acceder a un reembolso de hasta 1.700 dólares. Se trata de un beneficio incluido dentro del sistema tributario federal que se otorga al momento de presentar la declaración de impuestos. Este monto corresponde al Additional Child Tax Credit, la parte reembolsable del crédito tributario por hijos, lo que significa que puede generar un pago incluso si el contribuyente no tiene impuestos pendientes. El acceso a este beneficio depende del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el IRS. Para acceder al reembolso de hasta 1.700 dólares, el IRS establece una serie de condiciones que deben cumplirse al momento de presentar la declaración: El IRS también establece que el monto final del reembolso puede variar según los ingresos y la cantidad de hijos calificados, por lo que no todos los contribuyentes reciben exactamente 1.700 dólares. Para acceder a este reembolso, los contribuyentes deben presentar su declaración federal de impuestos e incluir el crédito correspondiente. El cálculo se realiza automáticamente al completar los formularios requeridos por el IRS. Una vez presentada la declaración, el IRS procesa la información y, en caso de corresponder, emite el reembolso mediante depósito directo o cheque, según la opción elegida por el contribuyente.