El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que sus agentes certificados pueden visitar a un contribuyente para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. En estos casos, si bien generalmente se notifica de forma previa, el organismo explica detalladamente cuáles son los pasos que deben seguir los destinatarios de estas visitas para garantizar que son legítimas. De acuerdo con lo informado por el organismo, los agentes federales pueden visitar el domicilio o el negocio de un contribuyente en las siguientes situaciones En el caso de los funcionarios de recaudación, agentes de ingresos e inspectores de combustible, todos llevan una credencial emitida por IRS y una tarjeta HSPD-12. En ambos casos puede identificarse el número de serie y la foto del empleado. Los contribuyentes que reciben la visita pueden pedir una identificación adicional a los agentes de ingresos e inspectores de combustible. Estos últimos también van siempre uniformados y en vehículos oficiales. Por otra parte, los agentes especiales de investigación del IRS deben presentar sí o sí una credencial policial. “Si la persona no te muestra estos documentos o no estás seguro de ellos, llama al número que aparece en la tarjeta proporcionado por el oficial o agente”, se indica.