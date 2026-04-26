El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalló a todos los contribuyentes a través de una publicación oficial cuales son las penalizaciones que se imponen en caso de no cumplir con las obligaciones tributarias en el momento que corresponde. De acuerdo con la agencia recaudadora existe una sanción que se impone de manera automática cuando no se emite el pago un impuesto adeudado después de recibir la primera factura. La sanción consta de la reclamación legal contra toda la propiedad del contribuyente, ya sea actual o futura, incluyendo su salario, vivienda, vehículo y cuentas bancarias. De acuerdo con lo señalado por el organismo, cuando se recibe un Aviso de Gravamen por el Impuesto Federal el contribuyente debe pagar de inmediato la cantidad total adeudada. “El Aviso de Gravamen por el Impuesto Federal, muestra solamente su saldo tasado hasta la fecha del aviso. No le muestra el saldo pendiente para liquidar la deuda, ni incluye nuestros cargos por presentar y liberar el gravamen", explica la agencia. Para conocer la cantidad exacta que se debe abonar para liberarse del gravamen tendrán que comunicarse al número de su aviso. En caso de no comunicarse con el organismo de manera inmediata podrá imponerse un embargo, que consta de efectivizar la incautación legal de los bienes de un contribuyente con el objetivo de saldar su deuda tributaria. La liberación del gravamen por el impuesto federal significa que las autoridades quitaron el gravamen de su deuda a través de la presentación de un Certificado de Liberación del Gravamen por el Impuesto Federal a las autoridades correspondientes. De acuerdo con el IRS, esta medida puede revocarse La deuda está completamente pagaEl pago de la deuda está garantizado por una fianzaSe cumplió con las condiciones de pago de un Ofrecimiento de Transacción que IRS aceptóEl período de cobro terminó, por lo que la liberación es automática.