Ignorar una deuda con el Estado en Estados Unidos puede tener consecuencias directas sobre tu dinero. El Gobierno cuenta con un sistema que le permite retener pagos federales, como reembolsos de impuestos o beneficios, si el contribuyente no actúa a tiempo. A través del Departamento del Tesoro, el Estado puede compensar pagos federales para cubrir deudas morosas, afectando ingresos que muchos consideran garantizados. Antes de aplicar la compensación, el Gobierno debe cumplir un paso obligatorio: El mecanismo permite que el Gobierno: Si no se actúa dentro del plazo, pueden ser retenidos: