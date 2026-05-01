La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026 para los beneficiarios del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). El cronograma ya está definido y organiza los depósitos según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento. Los pagos se distribuirán de forma escalonada durante todo el mes, comenzando en los primeros días con grupos específicos y continuando en distintas fechas para el resto de los beneficiarios. El sistema busca ordenar la entrega de fondos y garantizar una acreditación sin demoras. El calendario establece que los primeros en cobrar serán los beneficiarios del SSI y ciertos grupos del Seguro Social. Estos pagos iniciales corresponden a quienes tienen prioridad dentro del sistema. En estos casos, el pago se realiza al inicio del mes, siguiendo el esquema habitual definido por la SSA para estos programas. Para el resto de los beneficiarios del Seguro Social, el cronograma se organiza según la fecha de nacimiento. Este sistema divide los pagos en tres grupos a lo largo del mes. Este esquema se mantiene vigente desde hace años y permite distribuir los pagos de forma ordenada entre millones de beneficiarios en Estados Unidos. La SSA informó que todos los pagos se realizan de manera electrónica, ya sea mediante depósito directo en cuentas bancarias o a través de tarjetas de débito oficiales. El envío de cheques en papel ya no forma parte del sistema. Además, el organismo aclara que si una fecha de pago coincide con un fin de semana o feriado, el depósito se adelanta al día hábil anterior para evitar demoras en la acreditación. De esta manera, el calendario de mayo ya quedó confirmado y permite a los beneficiarios conocer con precisión cuándo recibirán sus ingresos durante el mes.