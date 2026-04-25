El Servicio de Impuestos Internos (IRS) usa inteligencia artificial para identificar anomalías en declaraciones de impuestos y uno de los patrones bajo la lupa es el uso de números redondeados. Frank Bisignano, director ejecutivo del organismo, confirmó ante el Senado que la agencia emplea IA y análisis avanzados para detectar incumplimientos con mayor precisión. La medida afecta a miles de contribuyentes en Estados Unidos, incluidos trabajadores independientes. El organismo atraviesa una reorganización profunda: perdió parte de su personal especializado, pero avanza en modernización tecnológica. La IA le permite procesar millones de declaraciones e identificar patrones que los modelos tradicionales no detectarían a tiempo. Las cifras redondeadas son una señal de alerta porque sugieren estimaciones en lugar de registros contables reales. Un trabajador independiente que declare exactamente u$s 7.000 en publicidad o u$s 4.000 en honorarios —en vez de los montos exactos de sus facturas— puede activar una revisión automática. La IA del IRS detecta estos patrones en millones de declaraciones de forma simultánea. Según Barry Johnson, ex director de datos del organismo, la tecnología no reemplaza a los auditores, pero permite seleccionar con mayor precisión qué declaraciones merecen revisión. Los números redondeados no son el único disparador. La inteligencia artificial del IRS también monitorea otros patrones en las declaraciones de impuestos. Contar con documentación organizada —facturas, recibos y registros exactos— es la mejor defensa ante una revisión. El IRS tiene al menos tres años desde la presentación de una declaración para auditarla y puede extender ese plazo si detecta indicios de fraude.