El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles pueden ser las consecuencias de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia y no responder con prontitud, pues cuando se ignoran los avisos de cobro de forma reiterada, puede determinarse que un embargo es la próxima acción a tomar. El organismo enfatiza entonces en la importancia de comunicarse rápidamente al momento de recibir el aviso para trabajar de manera conjunta en una solución que satisfaga a ambas partes y evite la imposición del embargo. En ese sentido, uno de los bienes sujetos a esta medida drástica son las cuentas de ahorro para la jubilación, cuyos fondos pueden sustraerse para saldar una deuda tributaria inconclusa. Quienes no contesten su aviso rápidamente con el pago o acuerden métodos alternativos para saldar el pendiente, podrían ver sus cuentas de ahorros para la jubilación afectadas por la medida. Esto incluye pensiones calificadas, planes de participación en las ganancias, planes de bonificación de acciones conforme a ERISA, planes de ahorro tipo IRA, planes de ahorros para trabajadores cuentapropistas y también planes de ahorro Thirft Savings Plan. La penalización podría quedar sin efecto en cualquiera de las siguientes circunstancias En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo que no sea el primero, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.