Recibir una herencia no siempre implica disponer libremente de los bienes desde el primer momento. En Estados Unidos, existen reglas fiscales estrictas que pueden afectar directamente el patrimonio heredado si no se cumplen en tiempo y forma. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que las deudas impositivas no desaparecen con la muerte. Si la persona fallecida tenía impuestos atrasados, esas obligaciones deben ser saldadas antes de distribuir la herencia entre los beneficiarios. Cuando una persona fallece, su patrimonio (estate) incluye tanto sus bienes como sus deudas. Esto significa que: Si los herederos o administradores no cumplen con este proceso: Para recuperar la deuda, el IRS puede intervenir sobre: