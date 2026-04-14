Las consecuencias de no cumplir con las obligaciones fiscales en Estados Unidos pueden ir más allá de multas o embargos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que existe una medida que impacta directamente en la posibilidad de viajar: la restricción o cancelación del pasaporte. Esta sanción se activa cuando el contribuyente acumula una deuda fiscal gravemente morosa, un concepto técnico que IRS utiliza para identificar casos de alto riesgo de incumplimiento. Actualmente, ese umbral supera los 64.000 dólares, una cifra que no solo contempla el impuesto original adeudado, sino también las multas e intereses que se van acumulando con el tiempo. Una vez que se supera ese monto y el contribuyente no responde a los avisos oficiales ni accede a planes de pago o acuerdos, el caso puede ser certificado como “gravemente moroso”. Cuando se alcanza este nivel de deuda, el IRS puede informar la situación al Departamento de Estado, lo que habilita acciones como: