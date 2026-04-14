El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial tienen en la mira a seis países durante sus Reuniones de Primavera en Washington, donde las mayores potencias del mundo definen esta semana quién recibe apoyo financiero, en qué condiciones y cuándo. Las decisiones que se tomen en los próximos días pueden cambiar el rumbo económico de naciones que van desde Europa del Este hasta América Latina. El contexto no es menor: la guerra con Irán disparó los costos de energía y el endeudamiento en los mercados emergentes, lo que volvió más urgente la necesidad de cerrar acuerdos. Para estas seis naciones, lo que ocurra en Washington no es una negociación más — es una definición. Cada nación llega a estas reuniones con un expediente abierto y una necesidad concreta. Algunos ya tienen programas activos que necesitan ser ratificados o ampliados; otros esperan que se apruebe un acuerdo nuevo que les permita acceder al crédito internacional. Ucrania tiene un programa vigente de 8,100 millones de dólares, pero debe demostrar avances en reformas internas para garantizar los próximos desembolsos. La reciente salida del primer ministro húngaro Viktor Orbán podría desbloquear además 90,000 millones de euros en fondos europeos, un requisito previo para que el financiamiento siga en pie. Egipto opera con dos instrumentos del FMI por más de 9,000 millones de dólares, pero su exposición al conflicto con Irán lo hace vulnerable. Analistas anticipan que podría pedir una ampliación antes de la revisión prevista para junio. Mozambique realizó en marzo un pago anticipado al FMI, señal que los analistas leen como una apuesta para asegurarse nuevos fondos. Un acuerdo podría cerrarse antes de que termine el segundo trimestre de 2026. Gabón solicitó formalmente en marzo un programa tras años de inestabilidad política que dejaron al país con reservas en caída. Los detalles se negocian esta semana. Senegal enfrenta la situación más compleja: el FMI suspendió en 2024 un préstamo de 1,800 millones de dólares tras detectar deuda no declarada. Sin un ajuste fiscal profundo, el organismo podría exigir una reestructuración que el gobierno rechaza de plano. Venezuela tiene congelados desde 2021 unos 5,000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Ahora hay señales de apertura: el FMI consulta sobre esa situación y Caracas comenzó a publicar datos macroeconómicos luego de años de opacidad, lo que analistas interpretan como una antesala a una misión formal del organismo en los próximos meses. Lo que resuelvan las mayores potencias en Washington esta semana no queda en los papeles: se traduce en inflación, tipo de cambio, empleo y acceso a servicios básicos para millones de personas en estos seis países. Un programa aprobado puede estabilizar una economía; uno bloqueado puede acelerar su deterioro. Para la comunidad hispana en Estados Unidos con vínculos en Venezuela, Egipto o las naciones africanas involucradas, el impacto también es directo: las condiciones económicas en el país de origen afectan el valor de las remesas, la situación de las familias y las posibilidades de quienes consideran regresar o invertir en sus comunidades de origen. Las próximas semanas definirán si estos seis países avanzan hacia la estabilidad — o si la crisis se profundiza.